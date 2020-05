La pandémie du Coronavirus continue de faire rage à travers le monde, la pathologie a contaminé des millions de personnes. Ces derniers jours, on constate une légère baisse au niveau du bilan humain, l’Europe demeure le continent le plus impacté par le Coronavirus. La France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont les pays européens qui sont touchés de plein fouet par le Covid-19. Selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il se pourrait bien que l’Europe de l’Est soit un nouveau foyer de contamination du Covid-19.

La Russie, à l’instar des Etats Unis, semble avoir été pris de court par l’ampleur du Coronavirus, le système sanitaire russe subit actuellement une grande pression. Le nombre de cas de contamination ne fait qu’augmenter et selon les récentes déclarations du président Vladimir Poutine, son pays est encore loin d’avoir atteint le pic de l’épidémie. Pour mener la riposte face à la pandémie du Coronavirus, les autorités russes ont déployé les grands moyens.

Mobilisation générale contre le Covid-19

Le gouvernement a décidé de réquisitionner les Etudiants en médecine afin de les dispatcher dans les différents centres de soins du pays qui prennent en charge les malades du Covid-19. Selon un texte qui fut publié ce Vendredi, tous les Etudiants en Médecine à partir de la quatrième année et plus seront déployés dans les hôpitaux afin de pallier à un manque criard de personnels hospitaliers. Des étudiants, sous couvert de l’anonymat ont indiqué qu’il doivent se plier à la décision du gouvernement sous peine de se voir infliger des sanctions académiques. Certains Etudiants qui sont déjà sur le terrain ont notifié qu’ils touchent des salaires inférieurs à ceux promis. D’après des médias russes, de nombreux Etudiants livrent leurs services de façon bénévole dans plusieurs hôpitaux.