La pandémie due au nouveau coronavirus a fait dans le monde au moins 300 140 morts, pour 4.4 millions de cas confirmés et plus de 80 % en Europe et aux Etats-Unis. L’Afrique, n’a certes pas été autant touchée que les autres continents, mais avec ses 64 000 cas, ses 2 300 décès et son système de santé généralement peu performant ; elle bénéficie d’une attention soutenue de la part de l’OMS. Mais l’Afrique, c’était également plus de 22 000 guérisons, et pour les africains qui passaient par cette expérience, le plus dur après la guérison était peut-être le regard des autres.

« Le covid-19 est réel »

« COVID est réel et si nous ne prenons pas les précautions nécessaires, il deviendra assez écrasant » ; tel était en substance le témoignage d’un nigérian avec pour nom Twitter ‘’Oluwatimilehin’’. Via le net, l’internaute a raconté son expérience en tant que survivant du coronavirus. Ce mercredi dans son message, le nigérian avait tenu à dire son soulagement d’avoir pu vaincre le coronavirus après 12 jours dans un centre d’isolation. « 1er mai: j’étais jaune; 12 mai: je suis vert. 12 jours au centre d’isolement. Une expérience incroyable, je dois dire. Bravo l’État de Lagos et le gouvernement fédéral. Asymptomatique tout au long, testé négatif deux fois depuis l’admission, enfin libéré hier » avait publié en substance ‘’Oluwatimilehin’’.

Mais le nigérian avait en sus tenu à lancer un appel à ses concitoyens, en leur disant que le virus était bien réel et que la maladie tout autant. Un cri du cœur, alors que les autorités gouvernementales africaines doivent souvent faire face dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la pandémie, à l’incrédulité des populations. Le « Covid est réel » avait donc averti, le nigérian se faisant derechef le relais des mesures barrières. « Portez des Masques, lavez-vous les mains, désinfectez. Et pour le bien des “vulnérables”, ne vous promenez pas si vous n’avez pas de raison très importante de le faire. (…) Respectez toutes les pratiques de sécurité » avait-il sensibilisé.

Lutter contre la stigmatisation

Des informations sur la façon de se protéger, qui ne préparaient en rien, au coup émotionnel quand on était testé positif. C’était en substance, le témoignage d’Oluwaseun Ayodeji Osowobi, une femme, elle aussi survivante du coronavirus. Dans une courte vidéo, la femme avait demandé à ce que s’arrête la stigmatisation des personnes testées positives ou même déclarées guéries. Selon Oluwaseun Ayodeji Osowobi, apprendre son état vis-à-vis du Covid-19, avait été pour elle un si grand choc, qu’elle avait dû lutter pour accepter sa réalité. Mais elle avait été loin de s’imaginer devoir, une fois sortie de l’hôpital, lutter encore pour faire accepter sa guérison par la société.