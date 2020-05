Un proverbe d’origine burkinabè qui montre toute l’importance qu’accorde la société africaine aux aînés. Contrairement à l’occident, le vieux (ou la vieille) comme on l’appelle en Afrique est considéré comme un sage. Sa parole vaut de l’or, son expérience permet aux plus jeunes de démarrer dans la vie sans encombre.

Et pour cause, même dans une posture défavorable (assis) il est encore plus sage, plus expérimenté et peut prodiguer plus de conseils qu’un jeune dans la fleur et la vigueur de l’âge.