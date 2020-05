Dans la nuit d’hier mardi 5 mai, quatre individus surpris en train de déverser le contenu d’une fosse septique dans un trou au milieu d’une maison à Akpakpa (Cotonou), ont été interpellés par la Brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution (BPLP). Les habitants du quartier d’Akpakpa Agongbomè dans le 3è arrondissement de Cotonou au Bénin, ont été envahis par une odeur nauséabonde dans la nuit de ce mardi 5 mai aux environs de 21 heures (heure locale). D’après Frisson radio, après une rapide enquête, ils se sont rendu compte que l’odeur venait d’une maison.

La curiosité leur a permis de surprendre quatre individus en train de déverser le contenu d’une fosse septique dans un trou qu’ils ont creusé au milieu d’une maison. Ces habitants ont donc alerté le commissariat du 3è arrondissement de Cotonou. Par la suite, la Brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution (BPLP) a été saisie et a dépêché ses éléments sur les lieux pour appréhender ces individus. Ils sont en garde à vue en attendant d’être présenté au procureur de la République.

Ce que dit la loi

Ils ont enfreint l’article 15 de la loi no98 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin. Il stipule que «Nul ne doit émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l’émission, le dépôt, le dégagement, l’enfouissement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par les lois et règlements. Quiconque se rend coupable d’une pollution de l’environnement est tenu d’en réparer les conséquences conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et sans préjudice de l’application à son encontre des dispositions du code pénal ». Ces quatre individus vont être fixés sur leur sort dans les prochains jours.