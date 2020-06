L’acacia nilotica ou nep nep ou baala ou bara de la famille des fabaceae est une plante tropicale aux nombreux bienfaits vantés depuis des siècles sur le continent africain. On le retrouve principalement en Afrique tropicale depuis le Cap vert en passant par l’Égypte, le Mozambique jusqu’à Madagascar. Cette plante se retrouve principalement en Afrique de l’Ouest, surtout au Sénégal. Ce fruit est un remède miraculeux connu pour ses vertus médicinales très efficaces. Cet arbre possède un système racinaire profond étendu ou largement latéral qui se forme dans les endroits secs ou plus drainés.\

Utilité des feuilles, des racines ou fruits du nep nep

Le fruit de l’acacia nilotica est une gousse vertueuse oblongue à linéaire, aplatie aux actions biologiques intéressantes. La gousse a des propriétés : antiinflammatoires comme ses racines, anti diarrhéique, antispasmodiques, anti paludéen et anti dysentérique. Les organes de cette plante peuvent servir d’antibiotiques et sont de puissants astringents. Ils soignent et cicatrisent. Ses racines soignent la cataracte, son rameau contre les caries dentaire, son écorce soigne les aphtes, gingivite, caries dentaires, diarrhées, stomatites, douleurs gastro-intestinales et soigne les otites. Sur les plaies, le jus (de feuilles) ou la poudre des gousses sèches sont appliqués pour les blessures récentes ou fraîches tandis que les gousses séchées sont réduites en poudre qui est appliquée sur les blessures plus vieilles. Toutefois, ce n’est pas la seule méthode applicable aux blessures. On peut mélanger la poudre des gousses séchées, des racines et de l’écorce du tronc (réduit en poudre aussi) avec de l’eau puis s’en servir pour les bains (Inngjerdingen et al., 2004). Ce traitement avec les racines soulage les patients du furoncle. Cissé et al. (2016) rajoute à la liste des bienfaits du nep nep le traitement des troubles liés aux maux de dents en général, de l’ulcère, de plusieurs autres affections dermatologiques, les cas d’hémorroïdes et à différents troubles d’hernie. Par ailleurs, l’association des feuilles d’acacia nilotica au lait avec du sucre aiderait au traitement de la bronchite.

Ami de la femme

Les feuilles riches en protéines, les racines ou ses fruits fournissent de bons apports en énergie qui font que cette plante est prisée comme aphrodisiaque, et traite les problèmes masculins de toutes sortes. Associé au gongoli et au clou de girofle en décoction bouillie, la gousse du nep nep permettrait de soigner les infections et entretiendraient les parties intimes de la femme. Le trio stimulerait aussi la libido féminine. Les anciens recommandaient aussi la décoction de l’écorce de racine pour toutes les blessures génitales que ce soit par voie orale (à boire) ou par voie dermatologique (durant un bain) très exploité par les femmes en bain de siège ou par purge.

Autres usages

L’acacia nilotica est un fruit exceptionnel à usage multiple. Les gousses d’Acacia nilotica sont utilisées traditionnellement au Nigeria et dans d’autres pays sahariens pour le tannage du cuir car le nep nep contient de fortes concentrations de tanins. L’extrait de gousses fournit un pourcentage suffisamment élevé de tanin appelé bagaruwa en haoussa bien plus efficace que ceux extraits dans d’autres plantes. Ainsi, ces gousses fournissent une bonne teinture de kaki à brun, ou de gris à noir sur le coton ce qui fournit dans un procédé particulier de beaux imprimés sur les étoffes traditionnelles en coton de la plupart de ces pays (saharis, sampak, siole). Ce végétal est donc largement utilisé dans l’industrie du textile. Acacia nilotica est aussi utilisé comme bois d’œuvre d’art, de manches d’outils également car son bois a presque la même dureté que le teck et il est très résistant aux chocs. On l’exploite alors dans divers domaines en construction. Ayant des propriétés similaires à la gomme arabique, la gomme recueillie du tronc et des rameaux de l’acacia nilotica est employée les peintures et les médicaments dans une tradition de génération en génération. Les graines grillées servent de condiment alimentaire. Sinon ses fleurs produisent un excellent miel.