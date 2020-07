Le Nigéria est le pays le plus impacté dans la zone de l’Afrique de l’Ouest par la pandémie du coronavirus. Malgré l’assouplissement de certaines mesures restrictives, les autorités nigérianes sont toujours en alerte maximale afin d’éviter que le pays ne subisse une deuxième vague de contamination de grande ampleur. Une deuxième vague de contamination serait désastreuse pour ce mastodonte de l’Afrique de l’Ouest dont l’économie a été fortement impacté par la crise sanitaire.

Le bilan humain de la pandémie au Nigéria est l’un des plus lourds d’Afrique. Depuis plusieurs mois maintenant, les autorités nigérianes ont mobilisé d’importantes ressources pour faire barrage à la propagation du covid-19. Tout récemment, des médias nigérians ont indiqué que les autorités du pays ont acquis des robots de profilage pour apporter une riposte optimale à la propagation du coronavirus.

Prendre exemple sur le modèle asiatique

Les aéroports, étant des lieux à fort potentiel de contamination, les robots auront pour mission de suivre et de traiter le trafic passager dans les halls des aéroports. Dans une émission spéciale diffusée ce samedi 27 juin, la télévision nigériane NTA News a livré les informations suivantes avec des photos à l’appui : “Ils peuvent être programmés pour identifier des éléments indésirables, et vérifier la température. Ils sont interactifs, et peuvent vous diriger” D’après les informations émanant des plus hautes autorités de l’aviation civile nigériane, les robots ont été testés à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos. Quatre autres aéroports devront bénéficier de l’apport de ces robots dans la riposte face au covid-19.