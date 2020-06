Le contrat de construction de “Akon City” a été publié récemment et annoncé twitter. Il s’agit du projet de construction de la ville du célèbre chanteur américain d’origine sénégalaise Akon. Ce dernier compte avec ce projet ambitieux, attirer les investisseurs au Sénégal, son pays d’origine. La ville en question, qui fonctionnera exclusivement à la cryptomonnaie, pourrait être achevée à l’horizon 2030 selon les estimations.

Un contrat de 6 milliards de dollars

Le chanteur et homme d’affaires américain aurait ficelé un contrat pour la construction de la ville qui sera situé à moins d’une heure de route de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar avec la société d’ingénierie et de conseil américaine, KE International. Il s’agit selon hypebeast.com d’un contrat de 6 milliards de dollars américains. Akon compte parmi ses partenaires pour ce projet l’entrepreneur kenyan basé aux États-Unis, Julius Mwale.

Ville futuriste “Akon City”: signature d’un accord entre le chanteur et le gouvernement sénégalais

Akon City représentera selon les prévisions du gouvernement une zone fiscale spéciale dotée de toutes les infrastructures nécessaires. En plus des structures hôtelières et des services publics (hôpitaux, campus, poste de police …), des installations de traitement des déchets et une centrale solaire sont également prévus. Akon City sera selon son concepteur certifié LEED (Leader en conception énergétique et environnementale) et fonctionnera exclusivement à la cryptomonnaie Akoin.