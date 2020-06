Un nouvel incident causé par l’explosion d’une mine antichar a été signalé en Casamance par la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) dans un communiqué publié ce lundi 15 juin. Une recrudescence des accidents liés aux mines dans la région de la Casamance est dernièrement notée malgré la période d’accalmie notée dans cette zone en proie à une rébellion armée depuis 1982.

Trois incidents en quelques semaines

“Un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar le 15 juin à 14h17 entre Diagon et Mbissine. Deux militaires sont décédés dans l’accident et deux autres ont été grièvement blessés” informe la DIRPA dans son communiqué. Les militaires étaient en mission dans la zone dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et les bandes armées. L’armée sénégalaise a par ailleurs débuté des opérations dans le but de permettre le retour des populations des villages situés dans le secteur. Beaucoup de village ont en effet été abandonnés par les populations qui fuyaient le conflit armé mené par les combattants du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) contre l’armée sénégalaise.

Militaire blessé : la question du déminage en Casamance refait surface (Sénégal)

A Bignona, un véhicule de l’armée avait été la victime d’une mine antichar samedi dernier faisant un bilan de huit blessés parmi les membres de l’unité militaire. Cet accident a été suivi quelques jours plus tard par une autre explosion de mine qui avait causé de graves blessures à un militaire dans le même secteur, aux alentours du village de Mbissine. Les opérations de déminage ont, pour rappel, été suspendues après l’enlèvement de deux démineurs de l’ONG “Humanité et inclusion” en mai 2019 par des éléments du MFDC. Ces derniers avaient rendu la liberté aux membres de l’ONG quelques heures plus tard.