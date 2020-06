A l’instar des autres tribunaux du Bénin, le tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè a entamé ce jeudi 25 juin sa deuxième session criminelle. Quinze dossiers sont inscrits au rôle de la dite session, a annoncé au cours d’une conférence de presse inaugurale, le procureur de la République près du tribunal de Pobè, Dossa Justin Agassounon.

Vingt-cinq (25) accusés dont dix-neuf (19) en détention préventive comparaîtront tout au long de la deuxième session criminelle du tribunal de Pobè. Selon le procureur, quinze dossiers seront vidés au cours de la session. Les dossiers qui seront présentés sont relatifs entre autres aux crimes de sang, dont des coups mortels, des vols à mains armées, des pratiques de charlatanisme, aux assassinats, viols, meurtres et bien d’autres.

La session criminelle est marquée par les réformes entreprises dans le secteur de la justice pour sa modernisation, a rappelé le procureur de la République près, Dossa Justin Agassounon. Ces réformes ont trait à l’adoption et la promulgation de la loi n°2018-14 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin et la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.