Garba Yaya est le nouveau président de l’Association pour le développement des communes du Borgou (Adecob). Le nouveau maire de Bembèrèkè a pris ses charges des mains de son prédécesseur en fin de semaine dernière au siège de l’Association à N’dali. Miftaou Saliou a au cours de la cérémonie de passation de charges, fait le bilan des actions entreprises sous son mandat. Il mettra notamment l’accent sur le travail abattu pour une bonne collaboration entre les huit communes de l’Adecob et les partenaires techniques et financiers, de même que les efforts faits pour consolider les acquis de l’Association.

Il invitera ensuite l’élu des Forces Cauris pour un Bénin Emergent à travailler sur des mécanismes susceptibles d’améliorer les performances de l’Adecob. Garba Yaya va dans son allocution promettre de poursuivre l’œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il remerciera aussi la Coopération Suisse pour son travail en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations de la région.

Un des rares ténors des FCBE à réussir à se faire élire

Le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé qui était présent à la cérémonie a invité le nouveau président de l’Adecob et son bureau à veiller au respect de la bonne gouvernance au cours de leur mandat afin que le Borgou et ses communes s’illustrent encore un peu plus par leurs performances au Bénin. Point n’est besoin de rappeler que le nouveau patron de l’Adecob est un membre des FCBE, un parti qui se réclame de l’opposition. Garba Yaya fait d’ailleurs partie des rares ténors de la formation politique à réussir à se faire élire maire à l’issue des communales du 17 mai dernier.

Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national du parti n’a pas pu. L’ex formation politique de Boni Yayi contrôle actuellement 7 mairies. Ce qui sera insuffisant pour présenter un candidat à la présidentielle de l’année prochaine. En effet, selon le nouveau code électoral, il faut avoir le parrainage de 16 maires pour espérer se mêler à la course au palais de la Marina.