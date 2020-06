Par ces périodes de pandémie du coronavirus, des regroupements sont limités au strict nécessaire. Le gouvernement du Bénin a interdit des attroupements de plus de 50 personnes. C’est certainement pour respecter ces mesures qu’il y n’aura pas de journées culturelles dans les établissements secondaires publics comme privés dans le département des Collines jusqu’à nouvel ordre.Tous les directeurs d’établissements ont été informés de la décision et sont invités à veiller à son strict respect.

C’est le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle des Collines, Pamphile C. Viayinon qui, à travers une note en date du 26 juin 2020, a interdit l’organisation de ces manifestations de fin d’année scolaire. On peut lire dans la correspondance «… dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19 qui impose le respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, aucune manifestation récréative de fin d’année scolaire ne doit s’organiser sous aucun prétexte dans un collège du département ».

La note est adressée à tous les chefs des établissements publics et privés d’enseignement secondaire sous sa tutelle. Le directeur Pamphile C. Viayinon a invité les chefs d’établissement au respect strict de la présente interdiction. Et ceux qui ont déjà engagé des préparatifs pour ces événements, doivent les surseoir. Les autres départements vont peut-être, suivre cet exemple dans les prochains jours.