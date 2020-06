La promulgation de la loi interprétative et complétant le code électoral a levé les blocages observés dans certaines communes lors des élections des maires au lendemain des élections communales et municipales du 17 mai 2020. L’une des dispositions de la nouvelle loi stipule que le maire et ses adjoints sont désignés (et non élus) par le parti politique ayant obtenu la majorité absolue de conseillers dans la commune concernée.La liste du maire et de ses adjoints ainsi désignés est ensuite envoyée à l’autorité de tutelle (préfet) qui prend juste acte.

Cette disposition a permis d’enregistrer ce samedi 6 juin 2020, plusieurs désignations des exécutifs dans les communes, pour la 4è mandature. Ainsi, le conseiller Gado Guidami prend les rênes à Malanville avec pour premier dossier à gérer dès la passation de charge, des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il a été désigné par le parti Bloc Républicain qui a la majorité absolue dans cette commune. Dans le Borgou, Daouda Mèré Saka du Bloc Républicain prend la direction de la commune de N’Dali. Le premier adjoint au maire est Abel Sourokou de l’Union Progressiste et le deuxième adjoint au maire Douarou Orou Sidi du Bloc Républicain. A Nikki dans le même département, Joseph Roland Lafia du Bloc Républicain prend les rênes du conseil communal. Il a comme premier adjoint Boni Gbeboussa de l’Union Progressiste et le deuxième adjoint Sounon Mouiba Adam du Bloc Républicain.

Deux femmes maires dans le Plateau

Dans le département du Plateau à Pobè, Simon Adébayo Dinan du parti Bloc Républicain est désigné maire. Une femme dirige désormais la commune de Kétou. Lucie Ablawa Sessinou, élue conseillère sous la bannière de l’Union progressiste a été désigné maire de cette commune. A Adjarra, le parti Bloc républicain ayant obtenu la majorité absolue des conseillers, a désigné Germain Wanvoègbè comme maire de la commune. La fille de l’homme d’affaire et ancien député Séfou Fagbohoun, Karamatou Fagbohoun va présider le conseil communal de la commune d’Adja-Ouèrè. Elle est la troisième femme après Kandi et Kétou, à être désignée maire. Le conseil communal de Sakété dans le département du Plateau, va être conduit par Nestor Dohou. Hounkanrin Joseph Germain de l’Union Progressiste est le nouveau maire de la commune d’Akpo-Missérété. Il succède ainsi à Michel Bahou et a comme adjoints Christophe Gandonou et Vincent Lantonhedjra.

Atropko et Ahouandjinou enfin installés

A Abomey-Calavi, le maire sortant Georges Bada élu conseiller sur la liste de l’Union progressiste (UP), parti ayant eu la majorité absolue, n’a pu rempiler. La 4e mandature de cette cité dortoir va être dirigée par le conseiller UP élu dans l’arrondissement de Godomey, Angelo Ahouandjinou. Une femme prend les rênes de la mairie d’Adja-Ouèrè. Dans le département du Couffo, William Fangbédji a été reconduit à la tête du conseil communal de Lalo. Claude Katchédji et Dieudonné Agolinou sont respectivement premier et deuxième adjoints au maire de la commune. A Toviklin dans le même département, Rigobert Tozo est le nouveau maire et ses adjoints sont Théophile Sotodji et Kokouvi Bokoué.

Le Maire, les adjoints au Maire et les chefs d’arrondissement de la commune de Grand Popo

1- Maire : AHYI Joslyn H. M. Ayicoué

2- Premier Adjoint : Koumagbeafide Reginald

3- Deuxième Adjoint : KOUNAKE Didier

4- CA Adjaha : AVOSSE Barnabé

5- CA Agoué : ROMAO Rosine Chantal

6- Avlo : AYIKPE Carlos

7- CA Gbéhoué : EBOUE K. Bruno

8- CA Djanglanmey : KPATCHA Richard

9- CA Grand-Popo : HOUNKPATIN Raymond

10- CA Sazué : SAVI Félicité

Configuration du conseil communal d’Agbangnizoun

Maire: Clétus Oscar KOUHOLI

Premier Adjoint au Maire : Aristide GNANSOUNOU

Deuxième Adjoint au Maire : Alfred Donaldo ZOGO

Chef d’Arrondissement Adanhondjigon: Ferdinand HESSA

Chef d’Arrondissement Adingnigon: Firmin NANSI

Chef d’Arrondissement Agbangnizoun: Gaspard Cossi GBOLI-HONON

Chef d’Arrondissement Kinta: Brice LANKOUTIN

Chef d’Arrondissement Kpota : Alexis DOHOUNKPE

Chef d’Arrondissement de Lisssazoumè: Vincent HOUNLELOU

Chef d’Arrondissement Sahè: Désiré GAGBEHOU

Chef d’Arrondissement Sinwé : Basile AYAYEVO

Chef d’Arrondissement Tanvè : Thierry Hervé AZONHE

Chef d’Arrondissement Zoungoudo : Paulin ASSOUKA

Conseillers :

1- Léopold HOUANKOUN

2- Philippe AGBAHOUNDO

3- Donatien ASSOSSOU

4- Yves Yao Belgkamp LISSANON

Maire de Nikki : LAFIA JOSEPH Roland(BR

1er adjoint : BONI GBEBOUSSA(UP)

2eme adjoint : ADAM SOUNON Mouiba(BR)

CA SEREKALI : DEMBO Lati(UP)

CA BIRO : MOUCOURE Soulé (FCBE)

CA GNONKOUROKALI : LAFIA Issa (BR)

CA SUYA : LAFIA Nafissatou (BR)

CA NIKKI: KESSE Moussa (BR)

Oùenou: MAMADOU Sallou (UP)

Tasso: ZAKARI Dramane (UP)