Une compagnie pas des moindres s’est faite remarquer depuis quelques jours par les populations du département du Borgou. Un éléphant en provenance de la forêt classée des trois rivières échappe au dispositif de surveillance et flâne dans la nature depuis quelque temps. les populations sont appelées à garder leur calme et à ne pas susciter la colère du pachyderme.

L’animal a traversé les communes de Bembèrèkè et de Nikki dans le département du Borgou. Depuis plus d’une semaine, un éléphant côtoie les populations de ces deux communes car ayant fuit de la réserve animalière de la forêt classée des Trois rivières. Il a été aperçu depuis le dimanche 21 juin 2020 dans la zone de Bouanri (Bembèrèkè) et de Gnonkourokali (Nikki).

En effet, selon les dernières précisions, le pachyderme a été repéré dans un camp peulh appelé “Gah-Bouanri” où il a élu domicile au lieu de parcage des bétails du village et se nourrit des feuilles des arbres et autres végétaux, tout en se promenant dans la zone.

Les autorités en charge de la protection des animaux ont aussitôt réagi. « Les populations sont appelées à garder le calme et à ne provoquer sous aucun prétexte le pachyderme pour éviter d’éventuelles déconvenues », a vivement conseillé le capitaine des eaux, forêts et chasse de Nikki, Franck Fagnissè.