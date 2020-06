Près de 24 heures après le dernier incident en Casamance qui a causé la mort de deux soldats sénégalais en mission dans les alentours du village de Mbissine, des tirs à l’arme lourde sont signalés au Sud de la région, plus précisément dans la commune d’Adéane. Un événement qui survient après une série d’incidents liés aux mines ayant causé la blessure et la mort respectives de dix neuf et deux personnes dans les rangs des militaires.

“Continuer à assurer la sécurité des populations”

Intervenant sur Iradio suite aux décès hier de deux soldats en mission dans le secteur du village de Mbissine dans le cadre du programme de réhabilitation des villages environnants et de lutte contre les activités illicites, le Colonel Antoine Wardini soutient : “Je m’incline pieusement devant la mémoire de ses Jambars et des blessés en leur souhaitant prompt rétablissement. C’est sûr et certains que l’armée va continuer à faire son travail avec professionnalisme pour aider le pays à sortir de cette situation difficile“.

Au Sénégal : l’armée perd encore deux de ses membres à cause de mine

L’armée sénégalaise a en effet initié le programme de soutient aux habitants de cette zone de la Casamance afin de les aider à rejoindre leurs villages respectifs. Une période d’accalmie a été notée dans cette zone en proie au conflit armé opposant les combattants du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) à l’armée sénégalaise. Certains avis plaident pour la reprise des opérations de déminage interrompues en mars 2019 suite à l’enlèvement de deux démineurs par le MFDC.