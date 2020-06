Le médecin lieutenant-colonel Mamour Dieng a reçu ce vendredi les journalistes au centre d’entraînement tactique de la base militaire de Thiès abritant le centre de traitement des patients asymptomatiques de la Covid-19. Ce centre de traitement extra hospitalier mobilise un nombre important de personnel selon son coordonnateur. Une prise en charge complète des patients est assurée par le corps médical composé de militaires et de civils dont certains sont des volontaires.

Militaires et civils ensemble

Le corps médical du centre selon le lieutenant-colonel est composé de 14 médecins dont 4 civils et 10 militaires, d’un pharmacien et de 21 militaires dont 14 militaires et 7 civils. 06 sapeurs-pompiers, 30 hygiénistes, dont 26 volontaires de la Croix rouge sénégalaise et 4 du service d’hygiène sont également mobilisés au niveau du centre de traitement. Le personnel volontaire intervient dans les tâches diverses comme le conditionnement et le service des repas informe le coordonnateur.

“Un psychiatre envoyé par la cellule psycho-sociale nationale, s’occupe de la prise en charge psychologique des patients, dont certains sont dans le déni de leur maladie” informe la même source rapportée par l’Agence de Presse Sénégalaise. Les centres de traitement extra hospitaliers ont été mis en place par les autorités pour le traitement des patients asymptomatiques de la covid-19. Une politique qui vise à désengorger les hôpitaux. Avec 4249 cas de contamination selon les derniers chiffres, la difficulté relative à la prise en charge des malades de la covid-19 reste un problème majeur pour les autorités sanitaires. Elles misent en grande partie sur le maintien des gestes barrières pour contenir la maladie dont le risque de propagation s’accroît avec les nouvelles mesures d’assouplissement sur la circulation et le couvre feu.