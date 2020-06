La vie a repris son cours normal au Bénin, après l’assouplissement des mesures liées au coronavirus. Entre le 1er et le 03 juin 2020, le Bénin a enregistré 17 nouveaux cas de la pandémie du Covid-19. Une situation assez préoccupante en raison de la progression des chiffres et qui remet en cause l’assouplissement de certaines mesures dont entre autres, la reprise des activités économiques.

Malgré les mesures prises par le gouvernement, le Bénin continue d’enregistrer de nouveaux cas du Covid-19. 17 nouveaux cas ont été recensés entre le 1er et le 03 Juin 2020. Selon les dernières statistiques de la plateforme de suivi de la pandémie, avec ces nouveaux sujets enregistrés, le nombre de cas passe à 261 sur toute l’étendue du territoire national.

En effet, depuis le 03 Mai 2020, 14.762 tests PCR ont été effectués. Selon les derniers chiffres, on dénombre 151 guérisons. 107 personnes infectées sont toujours sous traitement et 03 sujets sont décédés. Des chiffres qui indiquent que la menace de la pandémie plane.

Le gouvernement a pris des mesures pour la riposte contre le Covid-19. L’exécutif a assoupli également d’autres telles que la réouverture des lieux de culte et mosquées mais aussi des bars et restaurants. Cependant, le lavage des mains aux savons avec l’utilisation du gel hydro-alcoolique est toujours recommandé. La distanciation sociale d’un mètre est vivement recommandée.