Le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a été reçu dans le journal télévisé de télévision nationale de Bénin hier jeudi 25 juin pour faire le point sur la riposte à la pandémie du coronavirus. Il a indiqué que le tableau sanitaire fait état de 1017 cas confirmés au total depuis le 03 Mai avec 14 décès. Les 115 nouveaux cas dépistés le mercredi dernier sont issus du diagnostic posé sur les cas de contact avec les cas confirmés. «Cela veut dire que le mal est effectivement dans la communauté et circule », a indiqué le ministre.

C’est pourquoi «je veux insister pour faire entendre à nos compatriotes que c’est le moment, plus que jamais, de respecter les mesures de prévention (port obligatoire de masque en tous lieux publics, lavage des mains à l’eau et au savon, respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre les personnes, etc.) ». D’après le ministre, Benjamin Hounkpatin, parmi ces cas enregistrés, il y en a qui sont graves. Alors, il a invité les Béninois à se faire prendre en charge au plus tôt. «Ainsi, dès que vous ressentez le moindre signe qui vous fait penser à la COVID, n’hésitez pas, n’ayez pas peur de vous déclarer. La prise en charge est gratuite », a fait remarquer le ministre.

Pas de honte à avoir

Mais, «pour être efficace, elle doit se faire tôt ». Selon le ministre, certains «ont peur de se rendre dans les centres hospitaliers ». De plus le ministre précise que, «les cas graves que nous recevons sont des patients qui attendent ou dont les parents attendent que la situation se complique avant de se rendre à l’hôpital ». Alors, Benjamin Hounkpatin rassure que la COVID-19 est une maladie comme tout autre, donc il n’y a pas de honte à avoir. Et, attendre les complications avant de se rendre aux soins réduit les chances de guérison et expose à la mort. «J’en appelle à la responsabilité individuelle et collective, pour se protéger et protéger nos proches », a conclu le ministre de la Santé. Il a rappelé que le numéro pour joindre les services en vue de faire des signalements est le 136.