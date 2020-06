Le directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus déclare le port du masque important pour tout le monde désormais. Tant qu’il sera difficile de respecter le mètre de distanciation demandé et que la propagation du virus sera générale, il est nécessaire de mettre le masque. Celui-ci ajoute aussi que, les masques ne défendent pas contre le virus du coronavirus lui-même. Cette précaution qu’est le port de masque a été décidée à la suite de certaines analyses faites par les experts et des groupes de la société civile.

L’Organisation Mondiale de la Santé s’est adressée aux travailleurs dans le secteur médical. Ne sont plus seulement concernés par le port du masque les médecins traitants les patients malades de la covid-19. Tous les médecins, aides-soignants et infirmiers doivent à présent mettre le masque, mêmes si ils sont en contact avec des patients qui sont censés ne pas être infectés par le virus du corona.

Le Directeur de l’OMS s’explique en effet. «Cela signifie, par exemple, que lorsqu’un médecin fait une ronde dans une unité de cardiologie ou de soins palliatifs, où il n’y a pas de patients de Covid-19 confirmés, il doit quand même porter un masque médical » a t-il fait savoir. Ensuite, les personnes âgées de 60 ans qui sont malades d’une manière ou d’une autre et qui ne peuvent pas observer le mètre de distanciation se doivent aussi de mettre le masque afin de réduire la propagation du virus.

“Nous recommandons que les personnes âgées de 60 ans ou plus…”

Tedros Adhanom Ghebreyesus affirme à cet effet que, « dans les zones de transmission communautaire, nous recommandons que les personnes âgées de 60 ans ou plus ou ceux qui souffrent d’affections médicales préexistantes portent un masque médical dans les situations où la distanciation physique n’est pas possible » Puis il s’adresse au gouvernement de chaque état lors de cette conférence virtuelle, qu’il est vraiment important que le grand public respecte le port du masque tant qu’il est difficile de respecter la distanciation. Que cela soit dans les moyens de transports en commun, dans les marchés et les magasins assez fréquentés, il faudra que toute personne en général, porte le masque.