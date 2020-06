C’est tout sauf une bonne nouvelle. Le Bénin vient d’enregistrer encore 40 nouveaux cas confirmés de coronavirus en 24 heures. Ce qui porte à 572 le nombre de personnes porteuses de ce terrible virus. « A la date du 16 juin 2020, le tableau sanitaire lié à l’infection au Covid-19 au Bénin indique un total de 572 cas confirmés (représentant une hausse de 40 cas comparativement à la veille), avec 326 personnes sous traitement, 237 personnes guéries et 09 décès » peut-on lire sur la page facebook de la Présidence de la République.

Le mal évolue donc à une vitesse Grand V dans le pays. Il urge peut être de prendre encore d’autres mesures sévères pour contrer la propagation du mal. La situation actuelle semble prouver que le gouvernement a tôt fait d’assouplir les mesures destinées à contrer la propagation de ce terrible virus. Il a par exemple autorisé l’ouverture des écoles, des lieux de culte ; la reprise des transports en commun assurés par les bus et minibus.

Respecter plus scrupuleusement les mesures barrières

Le gouvernement a même mis sur la table plus de 74 milliards de Fcfa pour contenir les effets de la crise sanitaire et relancer une économie durement frappée par la pandémie. Au vu du nombre de cas qui augmente de jour en jour, le Bénin n’est peut-être pas sorti de l’auberge. Il y a de quoi avoir froid dans le dos et respecter encore plus scrupuleusement les mesures barrières.