En 10 jours (du 14 au 25 juin) le nombre de cas confirmés de COVID19 a plus que doublé au Bénin. Il a fallu 3 mois pour atteindre 500 cas et 10 jours pour passer à 1000. Dans le même temps il y a un relâchement inexplicable quant au respect des consignes préventives en particulier celle portant sur la distanciation physique et le port du masque.

Comme si nous étions collectivement habité par l’attrait du néant.Jugez-en par vous même sur la photo ci-jointe prise aujourd’hui ((26.06.20) devant un des collèges de Cotonou.Moins de la moitié des élèves et des vendeuses de nourritures porte un masque. Un constat qu’on peut faire un peu partout et qui est encore plus patent quand on s’éloigne un peu des grands axes. Pourquoi une telle accélération? Pourquoi tant d’irresponsabilité?

Les dispositions prévues pour la ré-ouverture des établissements scolaires ont-elles été effectivement mises en oeuvre (dépistage des enseignants, mise à disposition de masques etc …)? Comment impliquer davantage et outiller les autorités communales/locales et les communautés à la base? Ces questions méritent des réponses scientifiques, pragmatiques et opérationnelles bien documentées et étayées afin qu’elles éclairent très objectivement les choix d’une nécessaire nouvelle phase de la riposte face à la pandémie. Cette riposte doit être bien décentralisée pour être l’affaire de tous.