Dans le cadre de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, une commission parlementaire a été mise en place en France, afin d’évaluer la réponse apportée à la crise par les différents acteurs. D’après le rapport de la commission qui a été présenté ce mercredi dans un document d’environ 70 pages, le gouvernement a été pointé du doigt, pour le manque d’mancipation et des faiblesses à plusieurs niveaux. Dans le cadre des travaux de la commission, des ministres, des hauts fonctionnaires, des préfets, des syndicats et des scientifiques ont été interrogés.

D’après le document présenté par la commission, présidée par Richard Ferrand, président LREM de l’Assemblée nationale, et qui vient d’être transformé en commission d’enquête, de nombreuses pages ont été dédiées aux faiblesses qu’a révélées la crise. « Notre système de soins a tenu bon et a su faire face à l’afflux massif de patients atteints du Covid-19 », notamment « au prix d’une mobilisation exceptionnelle de ses personnels soignants », ont préalablement énuméré les députés. Cependant, la pandémie a « révélé quelques failles dans la culture de prévention sanitaire en France et un manque d’anticipation ».

Dépendante de l’extérieur

Les parlementaires ont constaté « l’insuffisance des stocks stratégiques d’équipements de protection, et notamment de masques ». « Cette situation a imposé de hiérarchiser leur distribution », a indiqué le rapport, sans revenir sur la communication du gouvernement, qui a beaucoup hésité sur l’imposition du port de masque de protection. Les députés ont énuméré par ailleurs que la France est « dépendante de l’extérieur pour les approvisionnements en produits indispensables dans le contexte d’une épidémie, » parlant des médicaments et des matériels de réanimation et de dépistage. A propos, ils ont invité à une reconstitution de stocks et une réflexion sur la gestion logistique, de même que la sécurisation des produits indispensables achetés.

“Les restrictions budgétaires pesant sur la recherche”

Les élus du peuple ont évoqué de même, la défaillance du système sanitaire ainsi que le contexte difficile dans lequel la crise a surgi. « L’épidémie a de fait révélé quelques failles dans la culture de prévention sanitaire en France et un manque d’anticipation face à des crises d’une telle ampleur », énumèrent les députés. Ils n’ont pas également manqué de mots pour exposer la baisse des budgets consacrés à la recherche scientifique. « Les restrictions budgétaires pesant sur la recherche depuis plus d’une décennie ont probablement pesé sur le développement de travaux de recherche fondamentale », ont-ils ajouté.