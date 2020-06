De nombreuses voix se sont élevées récemment au Sénégal pour demander la suppression des avenues ainsi que des édifices portants des noms d’acteurs de la colonisation française. La statue Faidherbe ainsi que le pont portant le même nom dans la région de Saint Louis au nord du Sénégal sont placés au centre des débats. Un élan de protestation qui selon certains avis est exacerbé par le déboulonnage de certaines structures portant le nom de personnes perçues comme des “figures du racisme et de la colonisation“.

Seydi Gassama : “ces statues …constituent une insulte”

Alors que la polémique se poursuit dans les réseaux sociaux, certaines figures locales ont exprimé leur position concernant l’attribution de nouveaux noms à certaines avenues et structures portant des noms d’acteurs de la colonisation. C’est le cas de Seydi Gassama représentant d’Amnesty Sénégal. Dans un communiqué, ce dernier soutient que les autorités locales devraient suivre l’exemple de plusieurs pays où les statues de Victor Schœlcher, Christophe Colomb et Léopold II ont été déboulonnées. “Il appartient aux collectivités territoriales, à l’Etat du Sénégal de déboulonner toutes ces statues, d’enlever tous les noms de toutes ces rues parce qu’ils constituent une insulte à la mémoire des résistants sénégalais” poursuit-il.

Le débat concernant la statue de Faidherbe avait été ravivé en 2017 quand cette dernière avait été remise sur pied par les autorités après être accidentellement tombée suite à des intempéries. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, candidat à la mairie de la ville de Saint Louis a par ailleurs promis la suppression de la statue en question : ” Si je suis élu Maire de Saint Louis, un élément de mon programme est le choix des noms de manière inclusive et participative par la population de la commune. En particulier, la Place Faidherbe et le Pont Faidherbe seront renommés” a déclaré le candidat.