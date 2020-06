Au Bénin, la loi interprétative du code électoral continue de faire jaser. Les députés qui ont voté ce texte le 02 juin dernier, sentent toujours le besoin d’expliquer l’acte qu’ils ont posé. En effet, cette loi interprétative offre la possibilité au parti majoritaire dans une commune, de désigner le maire et non de l’élire. Cette disposition du texte serait fondée par le refus de certains conseillers de suivre la discipline du groupe. Il a été constaté que le candidat désigné par le parti majoritaire au poste de maire n’a pas pu se faire élire dans plusieurs communes.

« Le législateur avait confiance aux nouveaux partis naissants. Mais sur le terrain, on a constaté l’indiscipline en leur sein » souligne Orden Alladatin, invité hier dimanche 7 juin sur le plateau de la télévision nationale. Il fallait donc que la voix des partis politiques soit plus intelligible que celles de ses élus, conformément à la réforme du système partisan. Orden Alladatin fait d’ailleurs savoir qu’il y a déjà eu un débat sur la préséance des formations politiques lors du vote du code électoral en 2019.

Il fallait que le parti qui emporte gère

« Quand on a dit que le parti qui a remporté les élections devrait administrer et gérer, le débat s’est posé où certains ont même estimé que ce sera inutile d’aller encore aux élections puisque le parti gagnant sait déjà à travers ses mécanismes internes celui qui va être maire et ceux qui vont l’appuyer dans la gestion de la mairie » informe le parlementaire. Mais à l’époque poursuit-il, cette idée avait été réfutée et on a souhaité que le nom du candidat désigné soit soumis au vote. Malheureusement, il dit constater que les partis ne sont pas dans cet esprit démocratique.

Il fallait donc dévoiler l’esprit premier du législateur qui dit que là où quelqu’un a gagné de façon franche, il faut qu’il administre. « Nous avons voulu à travers la loi 2019 que le parti qui emporte les élections dans une Commune ait à désigner les responsables chargés de gérer cette commune » a-t-il déclaré.