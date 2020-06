Le président Nigérian Muhammadu Buhari a invité les pays africains à soutenir la candidature de l’ancienne ministre des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, qu’il a officiellement présenté pour être la prochaine directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’information a été livrée par Tolu Ogunlesi, assistant à la communication présidentielle sur le numérique et les nouveaux médias.

C’est à travers un tweet jeudi soir qu’il l’a annoncé, au profit de l’actuel directeur général de l’OMC, Roberto Azevedo qui va officiellement jeter l’éponge en août prochain, un an avant la fin de son mandat. D’après les médias locaux nigérians, le président Buhari a lui-même dans une note hier jeudi, demandé à la mission nigériane auprès de l’Union africaine (UA) d’œuvrer afin d’obtenir le soutien des États membres de l’organisation ainsi que des missions permanentes et des ambassades à Addis-Abeba, en faveur de la candidature de Ngozi Okonjo-Iweala.

Plusieurs expériences à son actif

La candidate en effet, a été deux fois ministre des Finances du Nigéria et a été aussi en 2006 ministre des Affaires étrangères. Economiste de renom et experte en finance mondiale avec plus de 30 ans d’expérience, Okonjo-Iweala est la présidente du conseil d’administration de GAVI, une alliance mondiale pour les vaccins. En Avril dernier, elle a été nommée avec trois autres experts de la finance africaine et mondiale par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l’UA, dans le cadre de la mobilisation de l’aide économique de la communauté internationale pour l’Afrique afin de faire face aux conséquences du nouveau coronavirus sur le continent.