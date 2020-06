Le leader politique Abdoul Mbaye avait été condamné le 06 août dernier à verser une amende d’un million de francs CFA ainsi que la somme de 100 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à son ancienne épouse Aminata Diack. Une amende qui a été cassée par la Cour Suprême ce jeudi 04 juin 2020 informe le journal Le Quotidien. Les deux parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Ziguinchor.

La peine avec sursis maintenue

Avec l’annulation d’une partie de l’arrêt n° 355 du 6 août 2019 de la Cour d’appel de Dakar, l’ancien premier ministre n’est plus condamné à verser à son ex épouse la somme de cent millions de francs CFA. La peine d’un an de prison assortie de sursit est cependant maintenue. Accusée par madame Aminata Diack de faux et usage de faux, le leader de l’ACT avait été relaxé en première instance en mars 2017 avant d’être condamné le 06 août dernier dans cette affaire l’opposant à son ex épouse.

L’ex premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye condamné à un an avec sursis

“Je n’ai jamais cherché à avoir un franc de la part de mon ex-épouse. Dans les liens du mariage, elle n’a jamais contribué le moindre franc aux dépenses quotidiennes” s’était auparavant défendu le leader politique. Abdoul Mbaye qui s’étai dit surpris par sa condamnation avait mentionné “une absence de preuves” des faits qui lui sont reprochés.