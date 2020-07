L’Egypte a fait la découverte d’un important gisement d’or, dans la partie sud-est du pays. Selon les informations données par le ministère égyptien du Pétrole et des ressources minières, Tarek El-Molla, le gisement d’or est estimé à environ 30 tonnes. Dans un communiqué, le ministre a précisé que ce dernier a été découvert dans une région exploitée par la société minière nationale, Shalateen Mining Company. Il a par ailleurs souligné que les investissements dans ce gisement pourraient toucher près d’un milliard d’euros, dans les dix années à venir. La majorité des mines d’or de l’Egypte sont concentrées dans le désert du Sud-Est du pays, riche en minerais.

De nouvelles réglementations publiées l’année dernière

Il fait partie d’une région connue sous le nom de bouclier arabo-nubien, une zone géologique qui part de l’Arabie Saoudite et du Yémen à l’est, jusqu’au Soudan et à l’Egypte à l’ouest. En 2019, le pays a publié de nouvelles réglementations s’agissant de l’exploitation des gisements pour attirer les investissements des entreprises étrangères. Notons que la société canadienne Aton Resources est devenue la deuxième société étrangère, à avoir une licence d’exploration et d’exploitation minières, pour la toute première fois depuis une dizaine d’années, après la société australo-britannique Centamin.

Un cycle international d’exploration pour l’or

Le coût de l’or sur le marché international, s’est en outre stabilisé suite à certaines pertes initiales, alors que les investisseurs se sont rués vers le métal jaune. Celui-ci est une valeur refuge, dans un contexte mondial affecté, dû à la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus (covid-19). Pour rappel, le ministère du pétrole avait annoncé, au cours du mois de février dernier, son intention de lancer un cycle international d’exploration pour l’or et d’autres minéraux du 15 mars au 15 juillet 2020.