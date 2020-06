C’est connu de tous. Le Bénin, le Togo et le Niger sont dépendants de l’énergie de la République Fédérale du Nigéria. Le grand voisin de l’Est a exprimé ses préoccupations concernant le non-paiement des factures d’électricité par ces trois pays en 2019. C’est à travers la Commission nigériane de réglementation de l’électricité (NERC). Selon cette commission, le Bénin, le Togo et le Niger ont reçu une facture totale de 32,4 milliards de nairas pour l’électricité que le Nigéria a mis à leur disposition en 2019.

La Nerc avait précédemment déclaré que le trio devait à l’Etat fédéral 29, 97 milliards de nairas. Il faut dire que le Nigéria fournit 300 Mégawatts d’électricité à ces trois pays qui figurent sur la liste de ses clients internationaux dans le secteur de l’énergie. En décembre 2019, le Directeur Général de la Transmission Company of Nigéria (TCN), Ousmane Mohamed, avait déjà menacé de couper la fourniture d’énergie électrique au trio s’il ne s’acquitte pas des dettes impayées. Rappelons que le Nigéria aussi n’est pas autosuffisant en matière d’énergie électrique.

Une situation paradoxale

Commentant la vente d’électricité aux clients internationaux et leur endettement vis-à-vis du Nigéria malgré la pénurie généralisée d’électricité, Mouda Youself, le Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Lagos avait indiqué que cette situation était paradoxale.

Plusieurs régions du pays de Muhammadu Buhari connaissent en effet des pannes de courant parce que le total de l’électricité produite, transmise et distribuer à travers le pays varie entre 3500 Mégawatts et 5000 Mégawatts pour environ 200 millions d’habitants. Le Nigéria est d’ailleurs le pays le plus peuplé d’Afrique.