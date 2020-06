Eric Zemmour s’est une fois encore prononcé sur le phénomène de l’immigration en Europe en général et en France en particulier. Le polémiste connu pour ses prises de positions polémiques sur ce phénomène a profité du débat sur le sujet relatif au défi démographique en Europe pour pointer du doigt les femmes immigrées. On retient des propos qu’il a tenus ce mercredi 17 juin dans l’émission « Face à l’Info » de la chaîne de télévision CNEWS, que la démographie en France serait soutenue par l’immigration et par la surnatalité des femmes immigrées.

Un cocorico sur la natalité française selon Zemmour

« On fait des cocoricos sur la natalité française mais on sait qu’elle est entraînée par la surnatalité des femmes immigrées », avait lâché le journaliste français au cours de l’émission. Pour lui, la seule solution face au vieillissement de la population européenne est l’exemple hongrois dont il faudrait s’inspirer. Il faut selon lui une politique nataliste et anti-immigration. Cette solution consisterait à créer des conditions pour favoriser la natalité chez des femmes.

L’immigration coûte beaucoup d’argent…

Cette option aurait donc pour mérite à en croire Eric Zemmour, d’éviter les problèmes que crée l’immigration. « L’immigration coute beaucoup d’argent et posent des problèmes insolubles », a souligné le polémiste français dont les sorties médiatiques sur les questions de l’immigration et l’Islam avaient suscité une vague de réactions.

Au cours du mois de septembre de l’année dernière, il avait créé un scandale en déclarant à une réunion des proches de l’ancienne députée d’extrême droite Marion Maréchal : « En France, comme dans toute l’Europe, tous nos problèmes sont aggravés par l’immigration, école, logement, chômage, déficits sociaux, ordre public, prisons (…) et tous nos problèmes aggravés par l’immigration sont aggravés par l’islam. C’est la double peine ».