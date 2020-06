En France, alors que le second tour des municipales approche, certaines villes et arrondissements de grandes villes semblent encore être l’épicentre de lutte entre les partis. C’est le cas à Paris, dans le Ve arrondissement de la ville où gauche et droite s’apprêtent à livrer un véritable duel. Résultat, la moindre mauvaise nouvelle est bien malvenue.

C’est du moins, ce que doit se dire Florence Berthout, maire sortante, qui a appris ce weekend que l’une de ses colistières, Mme Colella, en position non éligible sur sa liste, tenait des propos racistes et homophobes sur les réseaux sociaux. De fait, l’élue a invité celle qui la soutenait, à quitter ses fonctions et à se retirer de la liste ainsi que de la campagne.

Des propos racistes et homophobes

Évelyne Colella, se trouve sur effectivement sur la liste Berthout, divers droite. Ancienne LR, passée depuis chez LREM, celle-ci a préféré mettre de côté son étiquette politique afin de s’imposer comme la liste du rassemblement des droites. Cette dernière a vu plusieurs de ses messages postés en 2013, sur les réseaux sociaux, remonter sur le net.

Un climat social compliqué

Plusieurs captures d’écrans prouvent ainsi qu’Évelyne Colella a tenu des propos racistes et homophobes, estimant par exemple que le mariage homosexuel avait pour but d’imposer la théorie du genre. Toujours selon elle, la France serait également en train de devenir un pays musulman, en se convertissant à l’islam. Enfin, c’est sur Facebook que cette dernière a récemment tenu des propos critiquant le mouvement Black Lives Matter. Un discours en totale rupture avec les valeurs prônées par l’élue Berthout qui souhaite donc se séparer de sa colistière.