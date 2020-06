Dans la série Netflix, The Last Dance, Michael Jordan a bien rappelé que, jamais de sa vie publique, il n’a souhaité s’engager sur le train politique. Jamais non plus, il n’a tenu à prendre position sur tel ou tel sujet, estimant qu’il devait rester à sa place de sportif, du moins aux yeux de ses nombreux fans à travers le monde.

Toutefois, depuis la mort de George Floyd, les choses sont en train d’évoluer aux USA. De nombreuses villes sont placées sous quarantaine et les forces de l’ordre sont dépassées face aux trop nombreux manifestants et aux violents affrontements. Le mouvement Black Lives Matter prend de l’ampleur et l’ancien joueur des Bulls de Chicago ne pouvait pas rester silencieux. De fait, ce dernier a décidé de vivement réagir.

Michael Jordan prend position

Dans un communiqué de presse, ce dernier a avoué être triste de voir qu’un homme a été abattu de la sorte par un policier. Il continuera, affirmant défendre avec force toutes les personnes qui osent dénoncer le racisme aux USA et qui ont décidé de se faire entendre, d’une seule et même voix. Celui-ci présentera ensuite ses condoléances à la famille Floyd ajoutant savoir pouvoir compter sur les citoyens américains pour faire évoluer les choses.



Selon lui, les élus comme les citoyens doivent apprendre à se parler et à se respecter. La brutalité doit également cesser, sous toutes ses formes. Ensemble, les manifestants pourraient ainsi réussir à faire pression sur les dirigeants et les élus afin de faire évoluer les lois. Dans le cas où rien ne serait amené à changer rapidement, alors le vote sera le seul et unique moyen de permettre une avancée. Une manière de dire que les jours de Trump à la présidence sont comptés.