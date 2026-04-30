Ukraine : les missiles « invincibles » de Poutine mis en échec par le système LIMA

Le conflit en Ukraine montre une réalité contemporaine : la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain, mais entre systèmes d’attaque et systèmes de défense rivaux. Depuis février 2022, cette dynamique technologique s’est intensifiée, avec le déploiement d’armes hypersoniques russes contré par l’innovation défensive ukrainienne. C’est dans ce cadre que l’armée ukrainienne a mis au point le système LIMA, une solution de guerre électronique qui paralyse les missiles les plus redoutés de Poutine.

Une arme hypersonique neutralisée par la technologie

Depuis l’été 2025, le système LIMA a trompé 58 missiles hypersoniques Kinjal sur les 59 lancés par la Russie, selon Cascade Systems, l’entreprise qui développe cette technologie. Le Kinjal, capable de voyager à plus de 10 000 kilomètres par heure—soit plus de cinq fois la vitesse du son—fait partie de l’arsenal que Vladimir Poutine a qualifié d’« invincible ». Pourtant, les données montrent une réalité différente.

Le système LIMA fonctionne en créant une barrière électronique qui bloque la navigation par satellite des missiles, les contraignant à se diriger vers des cibles fictives éloignées des zones habitées. Outre les Kinjal, les stations LIMA ont aussi dévié les drones Shahed et réduit la précision des missiles Iskander : leur marge d’erreur est passée de 10 mètres à entre 100 mètres et plus d’un kilomètre, selon Maksym Skoretsky, chef de la guerre électronique des forces terrestres ukrainiennes. Pour les bombes aériennes guidées russes, le taux d’interception dépasse 98 % dans les zones couvertes par le système, selon les responsables militaires ukrainiens.

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Une alternative économique aux défenses conventionnelles

L’Ukraine a longtemps compté sur les batteries antimissiles Patriot fournies par les États-Unis pour intercepter les Kinjal. Or, ces systèmes restent rares, coûteux, et leur disponibilité demeure dépendante des décisions américaines. LIMA répond à une nécessité stratégique : disposer d’une défense moins onéreuse et autonome.

Le coût de déploiement du système sur l’ensemble du territoire ukrainien s’élèverait à environ 1 milliard de dollars, affirme le chef des équipes LIMA. À titre de comparaison, une seule batterie Patriot coûte davantage à l’achat et à l’exploitation. Cette différence de prix rend techniquement envisageable une couverture aérienne généralisée sans dépendre des fournisseurs internationaux.

Des zones de couverture encore limitées

Le système LIMA ne protège actuellement qu’une partie du territoire ukrainien. Pour fermer complètement l’espace aérien aux attaques russes, une extension massive de l’infrastructure serait nécessaire. Des sources militaires ukrainiennes indiquent que le déploiement progressif des stations de guerre électronique continuera, avec l’objectif d’élargir le périmètre défensif et de renforcer la résilience face aux nouveaux vecteurs d’attaque russes.