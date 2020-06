Le fils du duc et de la duchesse de Sussex âgé d’un an, Archie, a intenté sa première action judiciaire contre les paparazzis. En effet, Archie Mountbatten-Windsor a porté plainte pour atteinte à la vie privée contre une agence de photo, auprès de la Haute Cour. L’information a été donnée par un média britannique. Cette plainte intervient après une paparazzade au cours du mois de janvier au Canada. Sur les photos mises en cause, on pouvait voir Meghan Markle dans un parc, porter son fils. L’enfant n’était pas visible puisqu’il ne faisait pas face à l’objectif. La photo a par la suite été distribuée par une agence de presse ayant son siège dans la ville de Los Angeles en Californie.

Décidés à ne rien laisser passer

C’est cette agence qui a été attaquée en justice par “Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor”, par l’intermédiaire de sa mère Meghan Markle. Notons que la famille du prince Harry a fui la protection ainsi que les obligations de la famille royale britannique, afin d’avoir une certaine tranquillité. Cette action en justice laisse voir que les parents d’Archie sont décidés à ne rien laisser passer et à demeurer les seuls maîtres de leur communication future. Rappelons que le prince Harry et sa famille sont installés depuis mars 2020, à Los Angeles.

Plusieurs drones volaient au-dessus de leur villa

Au cours du mois de mai, un média américain avait affirmé que Harry et Meghan ont plusieurs fois appelé la police, après une violation de leur vie privée. En effet, ils avaient remarqué que plusieurs drones volaient au-dessus de leur villa. « C’est vraiment dérangeant de penser les gens peuvent les prendre en photo. Ils ont l’impression d’être envahis, c’est particulièrement effrayant quand ils sont dehors avec Archie » avait confié une source proche du couple à un média britannique. Selon celle-ci, les membres de la famille royale britannique « ne demandent pas de traitement particulier », puisqu’ils veulent se sentir protégés et en sécurité comme tout le monde, chez eux.