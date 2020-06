Avec l’actualité du moment qui fait la part belle à la crise sanitaire, on a perdu de vue certaines personnalités qui avaient l’habitude de faire le buzz. Kaaris fait partie de ces personnalités. Depuis sa légendaire rixe avec Booba, le rappeur de Sevran et son ennemi juré occupaient une grande place au sein de l’actualité. Tous leurs faits et gestes étaient minutieusement scrutés. Alors qu’il se trouve dans le sud de la France, Kaaris a eu maille à partir avec des jeunes.

C’est dans la ville de Cannes, à bord de son bateau, que Kaaris se détendait quand des jeunes du coin l’ont pris pour cible. En effet, le rappeur a été accueilli au port par des jeunes révoltés qui étaient pressés d’en découdre. Ils ont alors ciblé le bateau sur lequel se trouvait Kaaris. La voiture du rappeur a aussi subi la furie du groupe de jeunes.

Un accueil très musclé

Ces derniers ont utilisé des projectiles et ont copieusement insulté le rappeur qui a sans doute été pris de court par ce qui se passait. Ces jeunes étaient particulièrement contents de ce qu’il venait de commettre puisqu’ils se sont filmés tout heureux d’avoir commis leur acte. Pour le moment, Kaaris n’a pas réagi et on en sait pas plus sur les motivations de ce groupe de jeunes qui s’est comporté de manière très violente.

🚨 Kaaris et son équipe ont été caillassé et chassé du port de Cannes, la voiture du rappeur resté sur le quai a également été endommagé… pic.twitter.com/FfZ7quOm2s — Rapmedia (@Rapmediadivers) June 28, 2020