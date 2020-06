Le gouvernement chinois a critiqué le Canada pour ses déclarations « irresponsables », concernant deux ressortissants canadiens accusés d’espionnage dans le pays. Un porte-parole de la représentation chinoise a assuré, dans une déclaration postée sur le site internet de l’ambassade de Chine à Ottawa, que les preuves contre les deux hommes sont « solides et suffisantes ». Ceux-ci sont Michael Spavor, consultant, homme d’affaires et spécialiste de la Corée du Nord, et Michael Korvig, un ancien diplomate autrefois en poste à Pékin. Ils ont officiellement été inculpés pour divulgation de « secrets d’Etats » et pour « espionnage ».

Une « diplomatie de mégaphone »

« L’accusation de détention soi-disant arbitraire des citoyens canadiens est totalement dépourvue de fondement. Les organes judiciaires chinois continueront à traiter ces cas en stricte conformité avec la loi » a fait savoir le porte-parole chinois. Il a demandé au Canada de ne plus faire des « remarques irresponsables » sur les deux détenus, et d’arrêter de faire pression sur la Chine en usant d’une « diplomatie de mégaphone ». Il a par ailleurs exhorté le Canada à « réfléchir à ses erreurs », dans l’affaire de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei. Le représentant chinois a qualifié la détention de cette dernière, de « grave incident » entraîné par les Etats-Unis, pour s’attaquer aux sociétés chinoises de haute technologie et à Huawei.

Un emprisonnement « arbitraire »

Notons que l’occident perçoit la procédure chinoise ciblant les deux ressortissants canadiens, comme une mesure de représailles. Des allégations démenties par la Chine. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, avait qualifié à maintes reprises, d’ « arbitraire » l’emprisonnement des deux hommes. Pour rappel, ces derniers avaient été arrêtés en décembre 2018, quelques jours après l’interpellation au Canada de Meng Wanzhou, à la demande de la justice américaine.