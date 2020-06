Le 9 juin dernier, Florence Parly, à la tête du ministère des Armées a confirmé que la France allait procéder, depuis la Bretagne, à des tirs de missiles nucléaires de type M51. Les missiles concernés seront toutefois dépourvus de têtes nucléaires et ne représenteront donc aucun danger pour les locaux qui pourraient s’en inquiéter.

Les essais de ce genre de missiles sont toutefois considérés comme étant secret-défense. Résultat, la date et le lieu de ces tests n’ont pas été communiqués. À ce jour, seule la zone de tir, plutôt vaste, a été dévoilée. Il s’agit de la pointe de Penmarc’h, dans le sud du Finistère. Jusqu’au 8 juillet prochain, les autorités ont d’ailleurs décidé d’interdire toutes les activités sur le littoral et en mer, à commencer par la navigation, la plongée et la pêche.

La France va tester des missiles nucléaires

Ces missiles eux, sont des missiles dissuasifs. Toutefois, leur ossature pourrait laisser penser le contraire. Longs de 12 mètres, lourds de 50 tonnes, ils disposent d’une puissance de frappe supérieure à 600 fois à celle de la bombe ayant touché Hiroshima. Ils sont surtout utilisés par des sous-marins nucléaires. Une décision que la Fédération antinucléaire de Bretagne ne comprend pas, estimant qu’en ces temps de pandémie, mener à bien des essais nucléaires était une obscénité.

Un tollé en Bretagne

Selon cette association, il s’agirait également d’une violation du Traité de Non-Prolifération nucléaire à laquelle la France participe. En effet, ce dernier stipule que les nations concernées peuvent conserver l’arme nucléaire à la seule condition qu’un processus de désarmement soit mis en place. Or, la tenue d’essais inquiète et va à l’encontre des préceptes de l’accord. Le Mouvement de la Paix lui, a décidé d’agir en organisant divers pique-niques à travers la Bretagne afin d’inciter l’exécutif à revoir ses priorités.