Apparemment, le Golfe de Guinée est toujours la chasse gardée des pirates. Ces bandits des mers ont encore attaqué un navire au large du Bénin, enlevant six marins. Le navire en question est Le Panofi Frontier. Il a subi l’assaut des pirates hier mercredi 24 juin alors qu’il voguait à une soixantaine de milles au Sud de la capitale économique du Bénin, Cotonou. C’est le ministère sud-coréen des affaires étrangères qui a donné l’information. Une information confirmée par le Bureau maritime international (BMI).

Parmi les marins enlevés, 5 sont de nationalité sud-coréenne et un autre est ghanéen. Le navire battait d’ailleurs pavillon ghanéen. On ignore pour l’instant l’identité des ravisseurs et l’endroit où ils détiennent captifs les 6 marins. Le Bureau maritime international invite les bateaux à être vigilants. Adoptez et maintenez les mesures et la vigilance contre la piraterie même au mouillage, leur a-t-il dit dans un bulletin d’alerte.

Il y a un mois seulement des marins enlevés au large de Cotonou ont été libérés

Le Golfe de Guinée, surtout les côtes béninoises sont devenues des repaires de pirates. Il y a un mois seulement on annonçait la libération de marins enlevés au large de Cotonou. Ces derniers faisaient partie de l’équipage d’un porte-conteneurs. L’activité des bandits des mers dans cette région de l’Afrique est inquiétante.

Les enlèvements contre rançons et les pillages de navires ne sont pas rares dans le Golfe de Guinée. Le Bénin devrait peut-être plus s’impliquer avec les pays voisins pour éradiquer ce fléau.