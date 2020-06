Le gouvernement turc a critiqué la politique française en Libye. En effet, ce mardi 16 juin 2020, Ankara a rejeté les critiques de la France, concernant son intervention dans le pays, qui selon lui montrent l’« obscure et inexplicable » politique française en Libye. « Le soutien que la France a fourni au putschiste et voyou Haftar, qui cherche à imposer un régime autoritaire en renversant le gouvernement légitime et qui a ouvertement annoncé qu’il ne voulait pas d’une solution politique, a exacerbé la crise en Libye » a indiqué la diplomatie turque, tout en soulignant qu’ « il est inacceptable qu’un allié de l’Otan se comporte de cette façon.».

Le rôle de plus en plus « agressif » de la Turquie en Libye

Notons que le gouvernement français a trouvé inacceptable, hier lundi 15 juin 2020, l’aide militaire apportée par la Turquie au gouvernement d’union nationale (GEN) en Libye, face aux forces de son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Une source à l’Elysée a fait savoir que l’Hexagone veut que les pays membres de l’Organisation du traité Atlantique nord (OTAN), dont la Turquie est membre, mènent des discussions concernant le rôle de plus en plus « agressif » de la Turquie en Lybie. Des discussions auront lieu entre les ministres de la défense de l’organisation le mercredi et le jeudi prochain.

Le président turc avait promis un soutien supplémentaire

Pour rappel, le soutien militaire apporté par la Turquie au GEN, a permis à ce dernier de stopper son rival, qui avait lancé en 2019 une vaste offensive pour s’emparer de Tripoli, siège du gouvernement d’union nationale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait promis en début de mois, accorder un soutien supplémentaire au GEN, reconnu par la communauté internationale, après avoir chassé des périphéries de Tripoli, les troupes du maréchal Khalifa Haftar. « Nous ne laisserons jamais nos frères libyens à la merci des légionnaires » avait-il déclaré au cours d’une conférence de presse avec le chef du GEN, Fayez-al-Sarraj.