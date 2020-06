Les autorités policières de Paris ont annoncé qu’un de leurs éléments a déposé une plainte suite aux manifestations qui se sont tenues le mardi dernier devant le nouveau palais de justice de Paris. Ces mouvements d’humeur ont eu lieu pour demander justice pour Adama Traoré, jeune noir tué en 2016. Selon l’annonce qui a été faite sur le réseau social de l’oiseau bleu par le préfet de police Didier Lallement, il s’agit d’un jeune policier noir qui aurait été invectivé par les manifestants.

“Vendu!”

Le jeune fonctionnaire de police est membre de la direction de l’ordre public et de la circulation et avait participé à l’opération d’encadrement de la manifestation. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir les participants à cette manifestation dire en chœur au policier : « vendu! ».

« Soutien total au fonctionnaire de la PP qui a fait l’objet de propos abjects lors de la manifestation du 2 juin. Il a porté plainte et je m’y associe. Son calme et sa dignité sont un exemple qui nous honore », a laissé lire sur twitter le préfet de police Didier Lallement. Notons que ces manifestations ont refait surface en France depuis le décès du Noir américain tué par des policiers lors d’une interpellation.

Pas d’amalgames…

L’affaire Adama Traoré ainsi que les critiques contre les policiers ont commencé par dominer les colonnes des journaux. Face à cette situation, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), Christian Rodriguez a invité à ne pas faire d’amalgame. « Jamais, je ne céderai aux amalgames, car non, les circonstances entourant le décès d’Adama Traoré en France et de George Floyd aux États-Unis ne sont comparables en rien! », a t-il fait remarquer dans un message interne adressé aux gendarmes.