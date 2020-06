Au Bénin la Covid-19 tue et le nombre de cas graves ne fait qu’augmenter. Malgré cette situation sanitaire inquiétante, certains concitoyens continuent de ne pas respecter les gestes barrières. Dans l’optique de s’enquérir des dispositions prises dans les marchés et espaces commerciaux pour réduire la propagation du coronavirus, 5 ministres du gouvernement ont rencontré hier jeudi 25 juin les responsables de ces marchés. Il s’agit des ministres Shadiya Assouma du commerce, Sacca Lafia de l’intérieur, Samou Seidou Adambi de l’eau, Benjamin Hounkpatin de la santé et le ministre secrétaire général de présidence Pascal Irénée Koupaki.

Les cadres des préfectures et de la mairie de Cotonou étaient présents à cette rencontre qui s’est déroulée dans les locaux du ministère de la santé. La veille, les ministres Kakpo Mahougnon de l’enseignement secondaire et Benjamin Hounkpatin de la santé avaient déjà rencontré les directeurs départementaux des enseignements secondaires et les chefs d’établissement à la salle des fêtes de la tour administrative de Cotonou. L’objectif de la séance était de les sensibiliser à nouveau sur les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Une prise en charge précoce est efficace

Le ministre de l’enseignement secondaire a déploré le fait que malgré les dispositions prises par le gouvernement et la sensibilisation active qui se fait autour de cette crise sanitaire, les mesures barrières ne soient pas respectées dans les établissements scolaires. Son collègue de la santé a insisté sur l’importance de ces mesures barrières avant d’inviter les citoyens à une prise en charge précoce de la maladie dès qu’ils en ressentent les signes.