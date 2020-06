La Chine compare les troubles et révoltes enregistrés aux Etats-Unis d’Amérique aux violences qui ont eu lieu à Hong Kong l’année dernière. Washington aujourd’hui fait face à des émeutes et des manifestations de toutes parts. Il faut avouer que la population américaine dans son ensemble est assez remontée contre les agents de la police américaine à cause de la mort de l’Afro-Américain George Floyd. Le porte-parole des affaires étrangères chinoises, Zhao Lijian s’est confié à la presse ce jour. Au cours de son intervention il a parlé de la « maladie chronique » du racisme auquel fait face les Etats-Unis d’Amérique. Il a ajouté que les soulèvements intempestifs dans les villes du pays est la preuve que la violence policière et le racisme aux Etats-Unis sont à leurs combles.

Par la suite, il répond aux menaces du Président Donald Trump en déclarant ouvertement devant la presse que « Tout propos ou action qui nuit aux intérêts de la Chine se heurtera à une ferme contre-attaque ». Il ne faut surtout pas oublier que cela fait un bout temps maintenant que Washington accuse et menace la Chine. Les représailles du Président des Etats-Unis il y a quelques jours n’ont pas été des moindres.

Donald Trump est prêt à suspendre les mouvements de certains ressortissants chinois sur le territoire américains et place sous surveillance les entreprises chinoises qui travaillent aux cotés de Washington les accusant d’espionnage. Il faut dire Washington attaque la Chine de n’avoir pas agit très rapidement pour contrer la propagation du coronavirus qui a causé des milliers de mort dans le monde entier.

La Chine promet contre-attaquer

La Chine ne cède pourtant pas au coup de pression lancé par Washington. Très sure d’elle, elle ” exhorte les États-Unis à immédiatement remédier à” leurs “erreurs et à abandonner leur mentalité de guerre froide “. Il faut préciser qu’en matière de menaces venant des Etats Unis, la Chine en a eu pour son compte. Mais elle promet une « contre-attaque » à la Maison-Blanche si elle ne se replie pas rapidement a déclaré le porte-parole du Ministère des affaires étrangère de la Chine, Zhao Lijian en réponses aux sanctions de la Maison-Blanche.