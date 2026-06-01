Afrique : Trump veut réduire de moitié les ambassades traitant les demandes de visas

Le Département d’État américain prévoit de ramener de près de 50 à seulement 20 le nombre de postes diplomatiques autorisés à traiter les demandes de visas sur le continent africain. L’information, révélée le 1er juin 2026 par l’Associated Press sur la base d’un mémo interne et de témoignages de trois responsables américains, confirme une restriction majeure de l’accès consulaire pour les ressortissants africains.

La mesure aurait été approuvée par le secrétaire d’État Marco Rubio la semaine précédant la publication. Lors d’une conférence téléphonique tenue vendredi 30 mai, des diplomates américains en poste sur le continent, dont des chefs de section consulaire, ont été informés du repli programmé des services de visas. Aucune date d’entrée en vigueur n’a été officiellement communiquée, mais l’application est attendue dans le courant du mois de juin 2026.

Vingt « hubs » consulaires pour tout un continent

Selon le mémo obtenu par l’AP, les opérations consulaires seraient concentrées dans vingt sites désignés comme « hubs », sans que la liste de ces postes n’ait été rendue publique à ce stade. Les ressortissants dont le pays ne dispose pas d’un tel hub devront se déplacer jusqu’à l’un de ces vingt points de dépôt pour soumettre leur dossier, ce qui représente, dans de nombreux cas, des trajets de plusieurs centaines de kilomètres et des coûts supplémentaires significatifs.

Une politique migratoire déjà très restrictive

Cette décision prolonge une série de mesures déjà en vigueur. Le traitement des visas en Afrique avait été restreint par une interdiction de voyage applicable à certains pays du continent, ainsi que par l’instauration d’une caution pouvant atteindre 15 000 dollars, exigée de tout demandeur avant l’examen de son dossier. Plus récemment, la résurgence de l’épidémie d’Ebola a également entraîné des limitations supplémentaires dans plusieurs pays.

L’administration Trump entend limiter aussi bien les visas d’immigration permanente que les visas temporaires, notamment pour lutter contre les dépassements de durée de séjour.

La date exacte de mise en application de la réforme consulaire doit encore être communiquée par le Département d’État.