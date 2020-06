Ce lundi dans un rapport intitulé : “Une aubaine pour l’industrie, une malédiction pour le pays: la France pousse le Mozambique dans le piège à gaz” ; ‘’Les Amis de la Terre’’, une organisation non gouvernementale internationale de protection de l’homme et de l’environnement, portait des accusations contre la France. Selon le rapport, la France et sa puissante main pétrolière, Total, seraient en train de produire au Mozambique, avec un mégaprojet, les prémices d’une crise climatique majeure.

Une ONG lance l’alerte

Il y a une dizaine d’années, la découverte de vastes réserves sous-marines de gaz naturel liquéfié (GNL), avait transformé le Mozambique, pays d’Afrique australe, parmi les plus pauvres au monde, en destination favorite de gros investisseurs occidentaux. Mais selon Friends Of Earth (FOE) ou les ‘’ Amis de la Terre ‘’, les projets gaziers français, avec des investissements prévus de plusieurs dizaines de milliards de dollars, s’ils étaient menés à leur terme occasionneraient un désordre écologique important. Une « bombe climatique », qui si elle explosait équivaudrait à « sept fois les émissions annuelles de gaz à effet de serre de la France ».

Selon Cécile Marchand, responsable de la section ‘’ climat et justice des entreprises’’ chez FOE France, « La France est déterminée à faire en sorte que cette manne gazière profite avant tout à ses propres sociétés transnationales » . Et ajoutait-elle en substance, « Ni le gouvernement français, ni TOTAL et ses banquiers, ne semblent préoccupés par les effets que cela aura sur la crise climatique, les conflits locaux, la corruption et les violations des droits humains ».

Aussi, compte tenu de la gravité des violations des droits humains et des risques environnementaux et climatiques, FOE France lançait-elle un appel aux entreprises françaises concernées, Crédit Agricole, Société Générale, et TOTAL, à se retirer des projets gaziers au large des côtes du Mozambique et à cesser de développer de nouveaux projets. Cependant d’autres pays, comme la France, étaient intéressés eux aussi par la manne gazière mozambicaine, notamment les italiens avec ENI et les américains avec Exxon Mobile.