De son vrai nom Juan Moreno y Herrera Jimenez, le comédien français Jean Reno, très discret et qui se fait rare dans les médias, a lors d’une interview accordée au quotidien espagnol El Mundo, opiné sur l’immigration en France, lui-même étant immigrant. Né le 30 juillet 1948 à Casablanca au Maroc, son père, linotypiste et sa mère, couturière, tous deux originaires d’Andalousie en Espagne, se sont installés au Maroc pour fuir le régime politique de Franco. En 1968, après son service militaire effectué en Allemagne, Jean Reno s’installe en France avec sa famille pour faire carrière en comédie.

En tant qu’immigré, le comédien septuagénaire a tenu des propos qui pourraient ne pas plaire aux musulmans de France. « Quand on regarde les gens qui viennent vivre en Europe, on se rend compte que ceux qui s’intègrent sont les non-musulmans. Ceux qui mettent les lois avant la religion arrivent à s’en sortir mais ceux qui décident de rester dans une culture dont le fondement est la religion auront forcément des problèmes. À l’école et dans d’autres institutions de la République » a supposé Jean Reno.

“Je ne suis pas totalement Français”

Néanmoins, l’acteur avait reconnu que ce n’est toujours pas chose évidente pour les immigrés. Lui-même se sent plus Espagnol que Français : « Je ne suis pas totalement Français. Je ne m’appelle pas Gérard Depardieu – avec toute l’amitié que je porte à Gérard. Les Français m’ont donné des médailles, ils me respectent et moi aussi mais mes racines sont avant tout espagnoles, andalouses ». Des propos tenus en 2016, qui alors, n’avaient pas plu à tout le monde.