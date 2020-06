Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a publié ce samedi 06 juin son nouveau bilan journalier sur la situation sanitaire de la Covid-19 au Sénégal. Alors que le bilan de la veille faisait état de trente cas de contamination communautaires, le chiffre officiel de ce samedi présente un nombre record de cas guéris jamais enregistré au Sénégal depuis le début de l’épidémie. Le Sénégal a connu son premier cas le 02 mars dernier.

236 Patients déclarés guéris

“Sur 1166 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06 %.” souligne le communiqué du Ministère de la Santé. Il s’agit entre autre de 87 cas de contacts suivis, 04 cas importés et 03 cas issues de la transmission communautaire. 236 tests effectués sur des patients sont revenus négatifs informe le communiqué. Un chiffre record de nouvelles guérisons jamais enregistré au Sénégal.

Le bilan officiel des cas de contamination à la Covid-19 au Sénégal fait état de 4249 cas de contamination au total pour 2512 guérisons et 47 décès. A ce jour, 1689 patients sont sous traitement. Les autorités sénégalaises ont récemment procédé à l’assouplissement des mesures de restriction avec notamment la reprise du transport urbain. Le Sénégal a battu cette semaine un triste record en enregistrant plus de cas que l’essentiel des pays ouest africains. La gestion du grand nombre de ses patients se fait difficilement incitant les autorités sanitaires à mettre en place des sites pour la prise en charge des cas aymptomatiques qui sont plus de 60% du total des cas. Pour rappel le Sénégal adopte le traitement polémique basé sur l’hydroxychloroquine associé à l’azythromicine. Face caméra hier, le président du comité scientifique covid-19, le professeur Moussa Seydi, a affirmé que le traitement est maintenu car le pays ne se baserait que sur ses expériences cliniques qui ont été jusque là prometteuses.