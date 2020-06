Le Sénégal est confronté depuis maintenant trois mois et quatre jours à la covid19. Le virus a touché 4249 personnes dans le pays de la téranga qui a choisi depuis les premières heures d’adopter le traitement à base d’hydroxychloroquine que les services médicaux associent à l’antobiotique, azythromicine. Ce traitement qui est même interdit en France après la publication du magazine The Lancet (qui fera l’objet par la suite de démenti) est maintenu au Sénégal selon le Professeur Moussa Seydi qui s’exprimait ce matin dans le cadre du point mensuel sur la covid19.

Le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Fann de Dakar et président du comité scientifique Covid-19 s’est exprimé comme ces deux derniers mois pour faire un bilan mensuel de la lutte contre le coronavirus enregistré au Sénégal depuis le 02 mars. Le virus touchait en début mai 1115 personnes avec 28 cas graves et 8 décès; ces chiffres ont connu un hausse très importante en un mois. Ce 06 juin 2020, 4249 personnes sont touchées, 18 cas graves sont enregistrés et 47 patients ont perdu la vie. Le nombre de guéris est de 2512. Le professeur Seydi est revenu principalement sur le traitement adopté par le Sénégal. Les malades sont traités grâce à l’hydroxychloroquine associé à l’azythromicine.

Le traitement fait ses preuves

Le professeur Seydi précise que l’étude menée par son équipe concerne 559 malades représentatifs répartis entre Fann et Dalal Diam à Diamniadio. Ces patients, dont le plus jeune est un bébé de 2 ans et le plus âgé une personnes de 83 années, ont un âge médian de 33 ans. 65% de l’échantillon ont présenté des signes de la maladie du nouveau coronavirus (pour les patients internés à Fann où l’essentiel des cas graves sont pris en charge ces signes cliniques concernent 89% des patients). Le professeur annonce que le délai de rétablissement de ces patients qui ont suivi le traitement est de 10,5 jours contre 13 jours pour ceux qui ne l’ont pas pris.

Le Sénégal ne se basera que sur ses expériences

L’hydroxychloroquine est en général bien supportée, le nombre d’effets secondaires concerne 12% des malades. Ces effets s’estompent dès l’arrêt de la prise. Il précise que seuls 0,8% des effets secondaires concernent des complications cardiaques mineures. Le professeur annonce que le Sénégal continuera d’adopter ce traitement en se basant sur ses expériences cliniques qui se sont jusque là révélées prometteuses.