Après le retrait de Washington de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Paris et Berlin ont décidé d’apporter en retour leurs soutiens à l’organisation. Les USA avaient suspendu leur contribution à l’OMS suite à une accusation du président Donald Trump, incriminant l’organisation d’avoir manqué de clarté dans sa gestion de la pandémie du coronavirus et aussi pour s’être alignée derrière la Chine.

C’est à l’occasion d’une visite des ministres de la Santé français et allemand à Genève ce jeudi 25 juin, que les deux hommes ont promis d’apporter des fonds et des masques à l’organisation qui a perdu son principal contributeur. D’après le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanson Ghebreyesus, il s’agit de la première visite des ministres depuis le début de la crise, signalant que « l’Allemagne et la France sont des amis de longue date de l’OMS ».

Lors d’une conférence de presse animée à l’occasion de la visite, le ministre français de la Santé, Olivier Véran a parlé du « soutien de la France et du couple franco-allemand au fonctionnement de l’Organisation mondiale de la santé dans ce qu’elle représente de structure multilatérale mondiale, un outil indispensable dans la lutte contre l’évolution des maladies ». « Et je suis venu redire la confiance de la France dans la capacité de l’Organisation mondiale de la santé à faire face à ces critiques sanitaires émergents et à conduire ce travail d’évaluation pour aller vers le mieux », a-t-il ajouté.

100 millions de masques et 90 millions d’euros de la France

Olivier Véran a indiqué par ailleurs que la France va renforcer sa contribution au fonctionnement de l’OMS avec 100 millions de masques et 90 millions d’euros qui vont servir dans la construction de l’Académie de l’OMS à Lyon, destinée à la formation et à la recherche. « Et enfin la France renforce sa contribution financière, le président de la République Emmanuel Macron l’annonce, à hauteur de 50 millions d’euros en plus des crédits de fonctionnement auquel la France contribue habituellement », a ajouté le ministre de la Santé. Du côté de l’Allemagne, le ministre Jens Spahn, a annoncé que son pays mettra à la disposition de l’OMS des masques et du matériel médical. « En incluant ces équipements médicaux, le ministère allemand de la Santé fournira plus de 500 millions d’euros à l’OMS cette année », a-t-il indiqué.

Continuer les échanges avec Washington

D’après les précisions des deux ministres, ces soutiens ne sont pas de nature à se substituer à la contribution de Washington. « Nous devons discuter au sein de l’OMS et avec les autres États membres et les États-Unis de la manière dont nous allons travailler et gérer les éventuels changements. Jusqu’à présent, on ne sait pas trop ce qu’il adviendra du financement », a déclaré M. Spahn. « Nous voulons toujours rester en contact avec eux et discuter avec eux de la manière dont nous pouvons continuer ensemble, au sein de l’OMS », a-t-il ajouté.