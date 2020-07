Les représentants des Etats de l’Union européenne ont entamé ce samedi 27 juin les concertations en vue de l’ouverture de l’espace aérien de la zone Schengen prévue ce premier juillet. Une liste provisoire des pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager au niveau de l’espace Schengen a été relayée par la presse. Ces pays ont été retenus sur la base de la maîtrise de la pandémie de la Covid-19 informe le journal Les Echos.

Seuls quatre pays africains autorisés

Seulement quatre pays africains figurent sur la liste provisoire qui a été proposée par les représentants de l’Union Européenne, il s’agit de l‘Algérie, du Maroc, du Rwanda et de la Tunisie. Au niveau international les pays suivants ont été retenus également : l’Andorre, Monaco, le Vatican, Saint-Marin, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Uruguay et la Chine. Les représentants de l’UE se sont basés sur les critères de maîtrise de la pandémie de la Covid-19 selon le journal. Nous pouvons noter que les Etats-Unis, pays le plus touché par le coronavirus avec près de 2.4 millions de contaminations n’a pas été retenu sur la liste provisoire alors que la Chine, site de départ de l’épidémie y figure.

Euronews qui cite des sources diplomatiques, souligne un désaccord entre les Etats membres de l’UE sur les critères à prendre en compte concernant la maîtrise du coronavirus. Le Sénégal qui a connu son premier cas de contamination compte à ce jour 6793 cas selon les chiffres officiels dont 4431 guéris et 112 décès liés au coronavirus au 30 juin. Le président Macky Sall a par ailleurs annoncé la réouverture de l’espace aérien sénégalais le 15 juillet prochain.