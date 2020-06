La polémique sur la supposée promesse de licences de pêche à des navires étrangers refait surface avec la nouvelle sortie du président du Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (GAIPES) Saër Seck. Invité dans l’émission Grand Jury de ce dimanche 07 juin, ce dernier interpelle les autorités sur l’ouverture d’une enquête sur cette affaire. Le président du GAIPES dénonce une mafia secrète.

Un système de “sénégalisation fictive” des navires étrangers

Le président du GAIPES confirme l’atribution de 52 licences de pêche à des navires étrangers qui opèrent “dans le secret le plus total et de manière illégale, en violation de la loi… lesquels opèrent en toute impunité dans les eaux sénégalaises”. Saër Seck dénonce un “système mafieux de sénégalisation fictive et rapide des navires chinois pour contourner la législation en vigueur”. Le membre du GAIPES précise que les promesses de licences de pêches délivrées à ces derniers n’existent pas dans la législation sénégalaise.

Le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal interpelle l’IGE et l’Ofnac pour l’ouverture d’une enquête concernant ces attributions “illégales” de promesses de licences de pêche. Le GAIPES avait soulevé cette question dans un communiqué publié le 16 avril dernier. Interpellé sur la question, le Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime Alioune Ndoye avait déclaré : “La polémique est grande, mais je peux vous dire que depuis mon installation, je n’ai pas encore signé de licence de pêche“.