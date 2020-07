L’opposition aura-t-elle un candidat pour la présidentielle de 2021 ? C’est la question que se posent les observateurs de la vie politique béninoise depuis les communales du 17 mai dernier. En effet, les Fcbe, seule formation politique se réclamant de l’opposition a juste réussi à prendre le contrôle de 07 mairies sur les 77 que compte le Bénin. Ce qui est insuffisant pour prétendre parrainer un candidat de l’opposition à la présidentielle de 2020. En effet selon le nouveau code électoral, un candidat doit se faire parrainer par 16 maires ou 16 députés avant de se lancer dans la course au palais de la Marina.

On s’avance donc vers une exclusion pure et simple de l’opposition

Le parti Fcbe est donc visiblement à la touche. Mais il n’était cependant pas exclu que certains députés ou maires de la mouvance accordent de leur propre chef des parrainages à des candidats de l’opposition. Rien n’est impossible en politique dit-on. Seulement, cette possibilité n’a visiblement pas de beaux jours devant elle si on ajoute foi aux propos de Louis Vlavonou, qui accordait hier lundi une interview à la presse nationale. Selon le chef du parlement, un député ou un maire ne devrait pas de son propre choix aller parrainer un candidat sans l’avis de son parti.

« En principe c’est le parti qui doit être fort et non l’individu » a-t-il clairement fait savoir. C’est en effet ce qu’on remarque depuis le vote de la loi interprétative du code électoral. Les partis sont devenus très puissants s’arrogeant même le droit de désigner des maires au lieu de les faire élire librement par l’ensemble du conseil communal ou municipal. On s’avance donc vers une exclusion pure et simple de l’opposition de la course à la présidentielle de 2021.

Patrice Talon pourra se représenter sans coup férir

On n’aura très certainement que des candidats de la mouvance. Et à l’allure où vont les choses, le président Patrice Talon pourra se représenter sans coup férir avec le soutien de ses deux blocs, c’est à dire l’Union Progressiste et le Bloc Républicain. Hier lundi, au cours de l’émission, Louis Vlavonou a d’ailleurs émis le souhait de voir le chef de l’Etat rempiler en 2021.

L’actuel locataire du palais de la Marina n’aura qu’à céder aux sirènes de ses partisans pour se présenter l’année prochaine face à un candidat que l’un de ses deux blocs aura choisi pour l’affronter. On sera là en face d’un match amical préjudiciable à la démocratie béninoise: une violation grave des acquis de la conférence nationale 1990 qui a consacré le multipartisme intégral et le droit des citoyens de tout bord politique à briguer la magistrature suprême.