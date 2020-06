Le procès de Lamine Diack qui a été ouvert depuis le 08 juin est désormais en délibéré jusqu’au 16 septembre prochain. Président de la Fédération internationale d’athlétisme entre 1999 et 2015, Lamine Diack est jugé à Paris pour une affaire de corruption et de dopage en Russie. Son avocat à lors de son plaidoyer tenu à attirer l’attention de la juge sur la santé fragile de son client qui risque quatre ans de prison ainsi qu’une amende.

“Cet homme mourra si vous le condamnez”

“Madame la juge, cet homme qui est derrière moi est affecté de pathologies lourdes. Il a un cancer et un diabète de type 2. Le condamner, c’est accélérer sa mort” a déclaré l’avocat de Lamine Diack, maître William Bourdon. Ce dernier demande une relaxation au bénéfice du doute pour son client : “Si vous le condamnez, il mourra. Cet homme est à la fin de sa vie et il mérite de mourir dans les bras de ses petits-fils. Je demande le bénéfice du doute. Cet homme mérite de mourir dignement” poursuit l’avocat.

Accusé de corruption, blanchiment aggravé et abus de confiance, l’ancien Président de la Fédération internationale d’athlétisme, âgé de 87 ans, risque une condamnation de quatre ans de prison et une amende de 500 000 euros. Son fils Papa Massata Diack, ancien consultant marketing risque une peine de cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende. Ce dernier est poursuivi pour extorsion et détournement à hauteur d’une trentaine de millions d’euros informe Lemonde.